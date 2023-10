«Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo». Anche Casale querela Corona

Dopo le "nomine" dei giorni, c'è chi passa al contrattacco. Dopo essere stati tirati in ballo da Fabrizio Corona in merito alle scommesse nel mondo del calcio, alcuni calciatori infatti hanno deciso di denunciare l'ex re dei paparazzi, sostenendo di essere estranei alla vicenda. In precedenza erano finiti nell'occhio del ciclone Fagioli (che è stato squalificato), Tonali (in attesa di conoscere la squalifica) e Zaniolo (la cui posizione risulta essere ancora al vaglio).

Nei giorni scorsi Corona era stato ospite su Rai Tre al programma "Avanti popolo" condotto da Nunzia De Girolamo, durante il quale non sono arrivate le rivelazioni che il pubblico si aspettava. Successivamente lo stesso Corona ha detto di essere stato censurato, motivo per cui ha ricevuto poi il Tapiro d'Oro dall'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, al quale ha rivelato i nomi di altri tre giocatori che sarebbero coinvolti nello scandalo di questi giorni: Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e il veronese Nicolò Casale (attualmente alla Lazio), che al momento non risultano però indagati.

Ha preso così il via un'azione legale per tutelarsi da parte del difensore biancoceleste e dell'ala romanista, come riferiscono i colleghi di MilanoToday. La querela del giocatore nato a Negrar, è stata inviata via pec alla procura di Milano dal legale Guido Furgiuele e, oltre a Corona, è indirizzata alla trasmissione tv "Striscia la notizia" e al sito di notizie Dillinger, che ha pubblicato diversi articoli sull'inchiesta dell'ex re dei paparazzi. «Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica», le parole in una nota del legale. La querela è per "diffamazione aggravata", ma da quanto si apprende si chiede di verificare eventuali "profili di calunnia o di rivelazione di segreto d'ufficio" in relazione alle dichiarazioni rese in questura da Corona.

«Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un'operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz'altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative», queste le parole di El Shaarawy, tramite i suoi avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo di Lca Studio Legale, nella querela depositata contro Corona e Striscia la notizia alla procura di Milano.