Si è spento il senatore Niccolò Ghedini, storico avvocato e amico di Silvio Berlusconi. Il cordoglio della politica

Si è spento dopo una malattia all'età di 62 anni, nell'ospedale San Raffaele di Milano, Niccolò Ghedini. Senatore di Forza Italia, ai più è noto per essere stato l'avvocato di Silvio Berlusconi. Ghedini era nato a Padova nel 1959, si era quindi laureato in giurisprudenza a Ferrara, seguendo dunque le orme del padre Giuseppe, un conosciuto penalista padovano. «Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così». Queste le prime parole di cordoglio espresse in una breve nota dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che poi ha aggiunto: «Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te».

Sul piano nazionale la politica non ha mancato di esprimere messaggi di cordoglio, a cominciare dal segretario dem Enrico Letta che sui social ha scritto: «Le condoglianze più sentite alla famiglia del senatore Niccolò Ghedini. Un pensiero di particolare vicinanza da tutti noi alla sua comunità politica e al gruppo di Forza Italia». Dal Veneto sono giunte quindi le parole del governatore Luca Zaia: «Se ne va una figura iconica della nostra società, nella quale ha affermato un suo ruolo come grande professionista e come parlamentare. Ha concluso la sua vita a soli 62 anni e, pur a conoscenza delle condizioni di salute, non ci aspettavamo questa notizia; se la morte è sempre contrassegnata da qualcosa di incomprensibile che ne rende difficile l’accettazione, in queste circostanze lo è ancora di più».

Lo stesso presidente della Regione del Veneto, sempre con riferimento allla notizia della morte dell’avvocato Niccolò Ghedini, ha poi aggiunto: «A lui, persona che ho avuto modo di conoscere in più occasioni e di apprezzare, in questo triste momento invio un pensiero. Sono vicino e invio le condoglianze ai familiari e a tutti quelli che gli hanno voluto bene».

Altri messaggi pubblici di cordoglio sono giunti in queste ore da parte degli esponenti veronesi di Forza Italia, a cominciare dall'ex sindaco scaligero Flavio Tosi: «Niccolò Ghedini è stato un avvocato di prim'ordine, - ha ricordato Tosi - ma soprattutto un grande uomo di giustizia per la passione civile, l'intelligenza e la cultura giuridica che ha messo in campo sia nelle aule di tribunale che in parlamento per combattere l'estremismo giustizialista di una parte delle procure. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza umana al presidente Berlusconi». Gli hanno dunque fatto eco le parole di Alberto Bozza, il quale sempre sui social scrive: «È mancato l'avvocato Niccoló Ghedini, un professionista preparato, colto e intelligente. Una persona garbata, per molti anni esponente di spicco di Forza Italia. Condoglianze alla famiglia per questo grande dolore».