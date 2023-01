Bloccata con l'auto sulla neve, maestra elementare portata a scuola dai carabinieri

La nevicata di giovedì scorso, 19 gennaio, ha regalato splendidi panorami bianchi nel Veronese ma anche diversi disagi alla viabilità. I mezzi di Amia, Provincia di Verona e della protezione civile sono stati impegnati a lungo per liberare le strade dal ghiaccio e dalla neve, ma ci sono stati comunque degli ingorghi a causa di auto o mezzi pesanti bloccati sulle strade innevate.

Non sono stati segnalati episodi particolarmente gradi ed un caso particolare è stato affrontato e risolto dai carabinieri di Sant'Anna d'Alfaedo. La neve, infatti, è scesa copiosa sia in Lessinia che nelle alture della Valpolicella e giovedì i militari si sono imbattuti in una coda formata da alcuni veicoli a Negrar di Valpolicella. Nella frazione di Mazzano, le auto non riuscivano a proseguire la marcia a causa del fondo stradale scivoloso. E fra gli utenti della strada, una donna ha richiamato l'attenzione dei carabinieri perché non riusciva a spostare la vettura che creava ostruzione alla circolazione stradale.

Gli operatori hanno spinto la vettura a margine della carreggiata ed hanno scoperto che la donna era una maestra elementare. L'impraticabilità della strada non permetteva all'insegnante di raggiungere i suoi alunni a Fane, altra frazione di Negrar. I militari hanno così fatto salire la donna sul loro fuoristrada di servizio e l'hanno accompagnata a scuola, dove è stata accolta dai suoi allievi.