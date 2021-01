Nevicate nel Bellunese, in aiuto anche il soccorso alpino di Verona

Prosegue anche per il soccorso alpino veronese l'attività di sgombero della neve dai tetti delle località bellunesi maggiormente colpite dalle recenti straordinarie nevicate. Oggi, 5 gennaio, in Comelico, una trentina di soccorritori di diverse stazioni hanno provveduto a liberare dal peso numerosi edifici pubblici a San Nicolò Comelico e Santo Stefano di Cadore, in particolare a Campolongo. Gli interventi hanno riguardato chiese, canoniche, palestre e scuole primarie in vista della possibile riapertura. Ed in collaborazione con i mezzi di vigili del fuoco e dell'esercito sono stati ripuliti inoltre tetti di case private in situazione critica.