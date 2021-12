Il Comune di Negrar resterà senza acqua per una notte

Mancherà l’acqua in tutto il Comune di Negrar nella notte tra sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre 2021. Secondo quanto comunicato in una nota dell'azienda, è infatti previsto per stanotte un intervento di Acque Veronesi. In particolare, l’acqua mancherà nell'intero territorio comunale di Negrar tra le ore 22 e le 6 del mattino di domenica.

Durante tale periodo verrà infatti sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto il Comune di Negrar. Acque Veronesi, secondo quanto si apprende, provvederà ad un intervento di manutenzione alla centrale idrica del paese. È a disposizione degli utenti il numero verde 800 734300, operativo 24 ore su 24.