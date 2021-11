'Ndrangheta a Verona, nel processo Taurus le parti civili potrebbero aumentare

Dopo le condanne a quasi tutti gli imputati nel rito abbreviato, il maxi-processo sulle decennali infiltrazioni della 'ndrangheta nel Veronese, nato dall'inchiesta Taurus, è partito ieri, 8 novembre, a Venezia. Sono accusate 53 persone per reati che vanno dall'estorsione all'usura, dal riciclaggio di denaro ai furti, fino allo spaccio di droga. Reati che sarebbero stati consumati in provincia di Verona dal 1981 in poi.

Per il momento si sono costituite come parti civili la Regione Veneto, la Cgil regionale e la Camera del Lavoro di Verona, ma ci potrebbe essere anche una quarta parte civile. L'azienda Cubi di Sommacampagna ha presentato la richiesta, come scritto da Giampaolo Chavan su L'Arena, perché ritiene di aver subito un danno dall'associazione a delinquere messa sotto processo e per questo vorrebbe essere risarcita in caso di condanna degli imputati. La ditta non è direttamente coinvolta nell'inchiesta, anche se tra gli imputati figura il suo titolare, ma è stata comunque colpita da un'interdittiva antimafia del prefetto di Verona. Provvedimento contestato dalla Cubi Srl, la quale sta attendendo il verdetto del Tar a cui ha fatto ricorso. Ora l'azienda dovrà attendere anche la decisione dei giudici del processo che si sono presi due settimane per decidere se ammetterla tra le parti civili.