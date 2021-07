'Ndrangheta nel Veronese, Regione Veneto chiede 930mila euro di risarcimento

Nell'aula bunker di Mestre è proseguito con un'altra udienza preliminare il processo sulla 'ndrangheta nel Veronese noto come Isola Scaligera, nome ricavato da quello dell'indagine su alcuni illeciti compiuti dalla criminalità organizzata in provincia di Verona.

Dopo i rinvii a giudizio, in questa estate sono iniziati i procedimenti per gli imputati che avevano ottenuto un rito alternativo al processo ordinario. Sono 24 gli imputati che stanno sostenendo il processo con rito abbreviato e per il pubblico ministero sono tutti colpevoli. L'accusa ha infatti chiesto pene, la cui somma supera i 150 anni di carcere. Pene in sono inclusi anche gli otto anni di carcere chiesti per l'ex presidente di Amia Andrea Miglioranzi e l'anno e otto mesi chiesti per l'ex direttore di Amia Ennio Cozzolotto.

Ed alle richieste del pm, si sono aggiunte anche quelle delle parti civili, le quali hanno presentato il conto per i risarcimenti. La Regione Veneto si è costituita parte civile ed è rappresentata dall'avvocato Fabio Pinelli, il quale ha dichiarato: «La Regione Veneto, oltre ad associarsi alla richiesta di condanna, ha chiesto il risarcimento del danno patito dai partecipi dell’associazione mafiosa e dagli altri imputati, quantificandolo complessivamente in 930mila euro».

La prossima udienza è stata fissata per le 10 del 22 settembre, in cui sarà dato spazio alle difese degli imputati.