'Ndrangheta, indagato 57enne ai domiciliari a Valeggio riportato in carcere

Ieri pomeriggio, 22 aprile i carabinieri di Valeggio Sul Mincio hanno arrestato due pregiudicati. Le iniziali del nome primo arrestato sono V.F. ed è un 57enne di origini calabresi, sottoposto agli arresti domiciliari nella sua residenza a Valeggio. Il Tribunale del Riesame di Venezia aveva rigettato la sua istanza, ordinando che l'uomo fosse riportato in carcere.

Di origine calabrese anche il secondo arrestato, il cui nome ha come iniziali G.F.R.. Per lui, l'ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica di Verona aveva emesso un ordine di esecuzione della pena, dovendo scontare oltre tre anni di carcere per una serie di reati commessi negli anni passati.

In particolare, V.F. è indagato nell'ambito dell'operazione Taurus, condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia. Operazione conclusa nel mese di luglio dello scorso anno con l'arresto di decine di persone. Queste ultime apparterrebbero ad un'associazione 'ndranghetista radicata nel territorio veneto, operante nel Veronese, autonoma rispetto all'organizzazione in Calabria ma comunque ad essa collegata. Il clan sarebbe risultato perfettamente in grado di compiere numerosi crimini come estorsioni, furti, spaccio di stupefacenti e riciclaggio, con le modalità tipiche del metodo mafioso.

G.F.R., invece, è un 27enne che i carabinieri hanno portato a Montorio per scontare la pena di tre anni e due mesi di reclusione. Il giovane è stato condannato per una truffa commessa nel 2015 a Tolmezzo, in provincia di Udine, per lesioni personali e per una rapina aggravata in concorso commessa a Valeggio Sul Mincio nell'ottobre 2019.