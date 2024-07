Chico Forti voleva mettere a tacere Travaglio e Lucarelli. «Notizia falsa»

La prima reazione è stata di stupore. Ora, è partito il contrattacco di Chico Forti, dopo le rivelazioni di un'indagine che lo vede al centro. Il 65enne trentino, comunque, non è indagato. Il fascicolo della procura di Verona al momento è contro ignoti e senza ipotesi di reato. Ma tutto è partito dalle dichiarazioni di un uomo detenuto come Chico Forti all'interno del carcere di Verona. Secondo quanto dichiarato dal detenuto, Forti avrebbe cercato contatti con la 'ndrangheta per «mettere a tacere» tra persone, tra cui i due giornalisti Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Ma per il legale, come riporta Today, non c'è nulla di vero.

«La notizia è falsa. Punto», ha dichiarato al Fatto Quotidiano Andrea Radice, uno degli avvocati di Chico Forti. Radice ha aggiunto che Forti «ha detto di non aver mai fatto e neanche mai pensato quel che il detenuto dice». E l'avvocato, insieme al collega Carlo Dalla Vedova, non ha ancora deciso se far sentire il loro assistito dalla procura.

Inoltre, Andrea Radice è intervenuto anche sui presunti trattamenti di favore che Chico Forti starebbe ricevendo nel carcere di Verona. «Viene trattato esattamente come tutti - ha dichiarato Radice parlando di Forti - Non è il fatto di essere noti che autonomamente comporta trattamenti diversi». Il detenuto 65enne, condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, ha passato 24 anni nelle carceri americane e solo recentemente è stato riportato in Italia. E al suo ritorno, Forti ha dichiarato le sue condizioni carcerarie in Italia sono migliori rispetto a quelle vissute in Usa. «Il fatto che lui abbia detto che lo hanno trattato bene - ha però precisato Andrea Radice - è assolutamente comprensibile, ma andiamo dalle norme di buona educazione e di tentativo di inserimento di uno che viene dalla luna».