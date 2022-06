'Ndrangheta, autorizzata confisca di un appartamento a Nogarole Rocca

Su tre richieste di confisca, una è stata accolta e due sono state respinte. Così lo Stato potrà entrare in possesso di un appartamento a Nogarole Rocca intestato ad Agostino Napoli, imprenditore condannato nel processo scaturito dall'operazione Taurus. L'inchiesta portò alla luce decennali infiltrazioni della 'ndrangheta nel Veronese. Con i suoi illeciti profitti, la criminalità organizzata ha acquistato beni che ora possono essere confiscati e diventare di proprietà pubblica. La richiesta di confisca è stata, però, accettata solo per l'appartamento di Nogarole Rocca, mentre è stata respinta per altri beni riconducibili ai parenti di Agostino Napoli, come una tabaccheria e una villa a Sommacampagna.

A riportarlo è Giampaolo Chavan, il quale ha scritto su L'Arena le motivazioni del Tribunale di Venezia di fronte alle richieste di confisca avanzate dalla Procura Antimafia.

Per la tabaccheria di Sommacampagna, la confisca non è stata concessa perché ufficialmente l'attività economica non è più di proprietà della moglie di Agostino Napoli. La tabaccheria era stata infatti rilevata dalla compagna del condannato nel 2007 e pare che dal 2011 fosse diventata il centro delle attività criminali dell'uomo attualmente rinchiuso in carcere. La gestione sarebbe però cambiata nel 2019, attraverso una donazione al nuovo proprietario. Donazione che ha di fatto impedito la confisca.

Anche la villa a Sommacampagna, di proprietà della famiglia della moglie di Napoli, non diventerà un bene dello Stato. La richiesta era basata sull'ipotesi che i lavori di ristrutturazione dell'immobile fossero stati pagati con soldi guadagnati illecitamente. Ma basandosi sulla documentazione presentata dai legali della difesa, l'ipotesi non è sembrata convincente e quindi la confisca non è stata autorizzata.

Il Tribunale ha invece dato il via libera alla confisca dell'appartamento e di un box a Nogarole Rocca, perché acquistato da Agostino Napoli e dalla moglie nel 2019, periodo in cui l'uomo non disponeva di un reddito tale da potersi permettere tale acquisto e in cui Agostino Napoli avrebbe avuto un ruolo rilevante nell'organizzazione criminale.