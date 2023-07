In difficoltà sul lago, nave rimorchiata in porto e passeggeri trasbordati

Una nave con dei passeggeri a bordo è andata alla deriva questa mattina, 25 luglio, sul Lago di Garda. Una situazione difficile che si è risolta nel migliore dei modi e senza neanche un ferito, grazie all'intervento della guardia costiera, dei vigili del fuoco e della polizia e grazie anche alla collaborazione di Navigarda.

A dare l'allarme, poco dopo le 8.30 di questa mattina, è stato il comandante della nave in rotta verso Torbole, la quale era rimasta impigliata alle reti di contenimento dei detriti provenienti dal fiume Sarca. Un incidente che probabilmente è legato al maltempo che si è abbattuto in questi giorni anche sul territorio trentino. Le piogge abbondanti hanno infatti aumentato l'afflusso dei detriti nel fiume provocando lo spostamento più a largo delle reti.

L'allarme del comandante è stato raccolto dalla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda, la quale ha coordinato l'intervento di un mezzo nautico della guardia costiera rischierato su Torbole, dei volontari dei vigili del fuoco di Riva del Garda e dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Trento.

Attraverso l'unità navale della guardia costiera, i passeggeri del traghetto sono stati trasbordati e trasferiti nel porto di Riva, dove nessuno ha avuto bisogno di di assistenza medica. Intanto, i volontari dei vigili del fuoco di Riva hanno disimpigliato il catamarano dalle reti e i sommozzatori hanno provato a liberare le eliche.

I motori del nave, però, non ripartivano e le condizioni meteo andavano peggiorando. E così Navigarda ha fatto convergere in zona una propria unità navale, che ha affiancato quella alla deriva e l'ha rimorchiata fino al porto di Riva. E per garantire la sicurezza del trasferimento, le operazioni di rimorchio sono sono state seguite dalle unità navali della guardia costiera, dei vigili del fuoco e della squadra Acque Interne del commissariato di Riva del Garda.