Naufragio di Cutro, presunto scafista difeso dal fratello partito da Verona

È sopravvissuto al naufragio avvenuto domenica 26 febbraio nel mare calabrese di Cutro. Era sulla barchino che è affondato nel Mediterraneo, causando il decesso di 70 persone, tra cui 27 minori. Dice di essere venuto in Italia per migliorare la sua vita, ma è stato accusato di essere uno degli scafisti che ha organizzato quel viaggio della speranza diventato viaggio della morte. E da Verona, suo fratello è sceso a Crotone per aiutarlo, cercando di dimostrare la sua innocenza.

L'accusato è un pakistano di 25 anni. È arrivato in Italia con la piccola imbarcazione naufragata due domeniche fa al largo di Cutro. È uno dei pochi sopravvissuti e c'è il sospetto che sia stato uno degli scafisti e che quindi sia coinvolto in questa tratta di esseri umani. Un'accusa da lui respinta con una versione al vaglio degli inquirenti. Una versione comunque avvalorata dalla testimonianza del fratello, il quale è un richiedente asilo che vive e lavora a Verona.

Come riportato sul Corriere di Verona, il fratello del 25enne è partito dal capoluogo scaligero ed è arrivato Crotone, dove si è messo in contatto con l'avvocato che difende il fratello. La sua testimonianza, però, non è bastata e così il richiedente asilo pakistano ha parlato con i genitori, recuperando un documento che attesterebbe il pagamento di 4.500 euro per il viaggio. Una cifra che rappresenta solo la prima parte del saldo complessivo. La seconda parte sarebbe stata pagata solo all'arrivo del 25enne in Italia. Arrivo che il giovane ha comunicato ai genitori attraverso un messaggio inviato prima che la barca affondasse.

È questo il racconto fornito dal ragazzo pakistano a chi lo ha interrogato. Un racconto che al momento risulterebbe credibile, grazie alle prove raccolte dal fratello.