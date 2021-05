Naufraghi nel lago di Garda: salvati tre adulti e un bambino di 4 anni

Si tratta di quattro persone austriache finite in acqua durante la navigazione. In loro soccorso sono arrivati i vigili del fuoco, la Guardia costiera e la Polizia di Stato, dopo l'allarme ricevuto dai carabinieri

Erano circa le 14.15 di mercoledì, quando i carabinieri di Peschiera del Garda hanno ricevuto una chiamata di soccorso da alcuni naufraghi caduti in acqua. Si trattava di una famiglia con un bimbo di 4 anni e un'altra persona adulta, tutti di nazionalità austriaca, finiti nel Garda durante la navigazione e dispersi in un punto imprecisato del basso lago.

Lanciato l'allarme, i soccorso sono partiti dai distaccamenti dei vigli del fuoco di Bardolino e Salò e dalla sede della Guardia Costiera, con anche la collaborazione di un'imbarcazione della Polizia di Stato. È stato fatto alzare in volo anche un elicottero dei pompieri per ricerca e soccorso in acqua, insieme ad alcune unità di sommozzatori.

Le tre sale operative dei corpi coinvolti sono rimaste sempre in collegamento nel corso delle operazioni, portando all'avvistamento e al recupero dei dispersi alle ore 15.

Le persone salvate sono state condotte al porto di Lazise, dove ad attenderle c'era il personale sanitario del Suem118 per le prime cure mediche. La famiglia austriaca è stata poi inviata all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, mentre l'altro adulto è stato condotto al nosocomio di Peschiera del Garda.

Seguiranno aggiornamenti