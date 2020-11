Rassegniamoci, sarà un "Natale Covid". Brusaferro è stato chiaro: «Impossibile immaginare aggregazioni e raduni»

«Per quanto riguarda gli spostamenti, quello che possiamo dire è che ci troviamo in una fase nella quale l'incidenza è ancora molto elevata ed è diffusa un po' in tutte le Regioni e quindi io credo che le prossime settimane saranno molto critiche rispetto alla nostra capacità di rispettare i distanziamenti ed evitare le aggregazioni. Se non lo facessimo, il rischio è che questi numeri che adesso vediamo deflettersi, grazie ai sacrifici che stiamo facendo, poi ripartano». Così si è espresso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di oggi, sabato 28 novembre, dopo aver analizzato i dati epidemiologici relativi alle varie Regioni e rispondendo in particolare ad una domanda su come sarà il prossimo Natale degli italiani.

Il professor Brusaferro, a tal riguardo, ha quindi aggiunto: «Io credo che dovremo immaginare un Natale con una sua "unicità", quantomeno rispetto agli anni recenti e speriamo agli anni futuri. E quindi, - ha aggiunto il dott. Brusaferro - dovremo iniziare a pensare a un Natale dove gli affetti, le aggregazioni, la vicinanza, la condivisione, dovremo viverla in una dimensione Covid. È tempo di pensarci, ma è anche tempo di abbassare la curva e quindi penso che questo tipo di considerazioni debbano avvenire una volta che avremo ridotto questi numeri. Con questi numeri certamente è molto difficile immaginare qualsiasi tipo di spostamento "di massa", così come secondo noi è impossibile immaginare forme di aggregazione o di raduni soprattutto di persone che provengono da contesti molto diversi e quindi portatrici di rischi che provengono da quadri epidemiologici diversi».

Dott. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità

Anche il Dott. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha confermato il miglioramento dei dati, sottolineando il fatto che per la prima volta si assiste questa settimana ad un «passaggio di classificazione di rischio di alcune realtà regionali che è in decrescendo invece che in incremento di colorazione». Il Dott. Locatelli ha poi però spiegato che «questo ancora una volta sottolinea l'importanza e l'efficacia delle misure che sono state implementate», ma ha altresì aggiunto che «per l'ennesima volta lo dico, tutto questo deve solo servire come incentivazione e come elemento gratificante e ulteriormente motivante per andare in questa direzione».