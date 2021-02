Nasconde il giubbotto rubato sotto la giacca per uscire dal negozio ma viene scoperto

Ha provato ad uscire dal negozio di abbigliamento nascondendo un giubbotto sotto la sua giacca, ma è stato prontamente bloccato dall’addetto alla sicurezza e poi arrestato dagli agenti delle Volanti per furto aggravato.

È accaduto martedì, intorno alle 18.10, nel negozio Cisalfa situato all’interno del centro commerciale Adigeo, quando un 30enne cittadino marocchino ha rotto le placche antitaccheggio del capo di vestiario e lo ha occultato sotto la sua giacca, nella speranza di riuscire ad uscire dal punto vendita senza dare nell’occhio.

Per sua sfortuna però, il giovane è stato sorpreso dal vigilante che, comprese le sue intenzioni, è riuscito a bloccarlo nonostante i suoi tentativi di fuga sino all’arrivo dei poliziotti.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti presso gli uffici di Lungadige Galtarossa, hanno consentito di appurare che il 30enne, pur essendo arrivato in Italia solo da pochi mesi, è già noto alle forze dell’ordine e non è in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. All’esito del rito direttissimo che si è svolto mercoledì, il giudice ha convalidato l’arresto.