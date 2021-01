Nascondeva in bocca la cocaina divisa in dosi: arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato e uno denunciato, al termine di un'operazione contro lo spaccio di droga a Verona, compiuta dai carabinieri della Sezione Radiomobile.

Un equipaggio dei militari, nel pomeriggio di martedì, ha sorpreso un via Salgari un 35enne di origine tunisina, disoccupato, mentre si trovava in possesso di ben 7 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e nascosti nel cavo orale, oltre alla “modica” cifra di 1490 euro, ritenuta il frutto dell'attività di spaccio.

Dalla perquisizione domiciliare scattata successivamente, sono emersi poi 9 grammi di hashish di proprietà del coinquilino dell'uomo, un 28enne di origine nigeriana, che è stato poi denunciato a piede libero.

Il nordafricano invece ha trascorso la notte in camera di sicurezza e mercoledì mattina è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Verona.