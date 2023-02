Femato, prova a nascondere la cocaina senza successo: 20enne in manette

Quando ha visto la volante della questura di Verona avrebbe maldestramente provato a nascondere a droga che aveva con sé nei pantaloni, nel tentativo di eludere il controllo di polizia. Questo però non sarebbe bastato al giovane, che è stato comunque bloccato dagli agenti e tratto in arresto.

Il tutto si è verificato sabato in via Barana, a Verona, intorno alle 14.50, quando gli operatori, nel corso di predisposti e mirati servizi di prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno notato i movimenti sospetti del 20enne.

Sottoposto dunque a controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di un involucro di carta contenente 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 13 grammi.

Al termine degli accertamenti, il 20enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la droga rinvenuta è stata sequestrata, insieme alla somma di 60 euro trovata nella disponibilità dell’uomo e ritenuta il frutto dell’attività illecita.

Lunedì mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha condannato il giovane ad un anno di reclusione, disponendo poi la sospensione condizionale della pena.