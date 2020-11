Cerro Veronese, bambino nasce con un parto in casa guidato al telefono

Una bella notizia in una fase certamente non semplice per tutte le persone. Nella giornata di oggi, venerdì 6 novembre, nel Comune di Cerro Veronese è nato un bambino intorno alle ore 17. Certo ne nascono molti, ma lui ha fatto notizia per, diciamo così, l'impazienza di venire al mondo.

La mamma lo ha infatti dovuto partorire in casa, poco prima che giungesse presso l'abitazione l'ambulanza che ha poi accompagnato la madre ed il nascituro all'ospedale di Borgo Trento per svolgere le dovute verifiche. Il tutto è stato reso possibile grazie agli operatori del 118 che, dall'altro capo del telefono, hanno "assistito" al parto la madre.