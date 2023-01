Dalle carenze alla produzione degli alimenti ai finti vaccini per il Covid: il bilancio dei Nas

Ispezioni e controlli nella ristorazione, nella produzione di alimenti e nella sanità, che in alcuni casi hanno portato a provvedimenti di vario tipo, dalle sanzioni fino all'arresto.

Nella giornata di martedì 24 gennaio, nella sede del comando provinciale dei carabinieri patavini di via Rismondo, è stato presentato il bilancio di un anno di lavoro dei Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) e forniti i dati che riguardano le loro zone di competenza, tra le quali è presente anche la provincia di Verona, oltre alla stessa Padova, Vicenza e Rovigo.

Controlli

I colleghi di PadovaOggi spiegano che i militari agli ordini del capitano Massimo Andreozzi hanno effettuato 1165 controlli nell’ambito farmaceutico e sanitario e 1193 in quello alimentare e della ristorazione, dove sono state elevate sanzioni per 175 mila euro. Questo ha portato a 56 ordinanze di sospensione di attività per carenza di requisiti minimi di igiene, scaturite dai riscontri in merito alla preparazione e trasformazione degli alimenti, cattivi stati di conservazione delle derrate alimentari, omessa applicazione delle procedure HACCP, ma anche omessa attuazione delle procedure di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari. Nei casi peggiori, tali mancanze possono condurre ad intossicazioni alimentari o comunque lesioni nei confronti dei consumatori.

Per quanto riguarda l'ambito veterinario, sono stati svolti 350 interventi tra quelli del settore relativo all'alimentazione umana, ovvero allevamenti o stabilimenti di produzione, e al settore pet e degli animali d’affezione.

Altri 156 controlli hanno toccato la produzione agricola, sia nella produzione ortofrutticola destinata all’alimentazione umana, sia nella produzione mangimistica per gli animali domestici, che per l’allevamento. Verifiche che hanno interessato 1940 strutture per un totale complessivo di 2.864 ispezioni specifiche, evidenziando: 316 non conformità che hanno portato a 262 segnalazioni all’autorità amministrativa, contestando 411mila euro in sanzioni amministrative e sottoponendo a sequestro alimenti, merci e strutture per un valore complessivo di circa 9.200.000 euro.

Arresti e studi medici sequestrati

Sette le persone finite in manette nell'ambito delle indagini condotte sul rilascio di false certificazioni verdi green pass, contestando reati di falso, truffa peculato o comunque contro la pubblica amministrazione. Su tutti un medico di Vicenza che in un anno e mezzo avrebbe distribuito oltre 250 pass a pazienti di tutto il Veneto. Due individui sono stati sottoposti a misura cautelare alternativa. Sono state deferite all'autorità giudiziaria 370 persone, con 974 sanzioni penali comminate per violazioni penali inerenti aspetti sanitari e farmaceutici. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro 25 studi medici, principalmente di medicina estetica e di odontoiatria, per mancanza di autorizzazioni, mancanza dei requisiti igienici minimi o per esercizio abusivo della professione.

Carni e mangimi

Altre attività dei Nas sono state effettuate nel settore agricolo e mangimistico e degli allevamenti di animali destinati all’alimentazione umana, rinvenendo aflatossina B1 all’interno di mais destinato all’alimentazione con sequestro di circa 20 mila quintali di mangime agricolo destinato all’alimentazione di animali. Nel settore relativo alle carni e loro preparazioni, sono state effettuate 46 ispezioni per la ricerca batterio Listeria SPP, rilevando la presenza del batterio all’interno di carni destinate al consumo umano e salumi. Anche in questo casi, secondo il principio di precauzione comunitario, qualora tali derrate alimentari sarebbero finite sul mercato, avrebbero potuto cagionare intossicazioni alimentari o comunque lesioni nei confronti dei consumatori.