Napoli-Hellas Verona: dopo la denuncia, Daspo per 13 tifosi scaligeri

Dopo la denuncia arrivata a fine novembre, il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi che vanno da tre a cinque anni, nei confronti di 13 tifosi scaligera.

Poco prima della partita di calcio del campionato di Serie A tra Napoli ed Hellas Verona, disputatasi lo scorso 7 novembre presso lo stadio Maradona, il gruppetto avrebbe forzato il cordone di steward e di operatori di polizia predisposto nella parte superiore del settore ospiti loro assegnata, per raggiungere la parte inferiore, occupando dei posti che non corrispondevano al biglietto in loro possesso.