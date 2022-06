Ancora un dramma sul lavoro: precipita durante la costruzione di un muretto e muore

Ancora un incidente sul lavoro, ancora una tragedia, dopo quelle costate la vita a Marco e Rossano nella giornata di martedì.

Intorno alle 10.30 di mercoledì, in via San Benedetto a Brenzone, un 65enne del posto stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione in una casa vacanze di proprietà di alcuni cittadini tedeschi quando, verosimilmente durante la realizzazione di un muretto di contenimento, è caduto da un altezza di 5 metri nel vaio sottostante, per cause in corso di accertamento. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di salvarlo sarebbe stato vano ed è deceduto sul posto. Da chiarire l'esatta dinamica del fatto.

Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.