Multe, oltre 20 milioni riscossi a Verona. Solo Padova incassa di più

Verona è al secondo posto tra i capoluoghi del Veneto per soldi incassati con le multe. A riportarlo è il quotidiano Il Sole 24 Ore, dopo aver elaborato i dati del sistema telematico del Ministero dell'economia che censisce i movimenti delle casse nelle pubbliche amministrazioni (Siope).

Nel 2023, il Comune di Verona ha ricavato dalle sanzioni per violazioni al codice della strada 20,6 milioni di euro, in crescita dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Se si suddivide la somma per il numero dei residenti il risultato è 80,6 euro per ogni abitante nel capoluogo. Un dato, comunque, poco significativo perché le multe non sono state pagate solo dai residenti e quindi è falso ritenere che in media ogni veronese ha speso circa 81 euro di multe l'anno scorso. In quei 20,6 milioni di euro ci sono infatti anche i soldi dei turisti o di chi è semplicemente passato in città.

Ma indipendentemente da chi li paghi, oltre 20 milioni di euro sono una manna per le casse comunali scaligere. E solo Padova ha incassato di più nel 2023. La città del Santo ha riscosso 21,3 milioni, con una crescita rispetto al 2022 del 29% (la più alta in Veneto). E Padova è anche prima nel dato pro capite, con 103 euro di incasso per multe per ogni singolo residente. Verona è al secondo posto, mentre al terzo posto c'è Venezia con 14,4 milioni incamerati da sanzioni (-7,8% rispetto al 2022 e una media di 57,3 euro ad abitante). Al quarto posto in regione c'è Vicenza con 6,2 milioni (in crescita del 19,4% rispetto all'anno precedente e con una media di 56,6 euro ad abitante). Quinta è Treviso con 5 milioni di euro (-10,5% rispetto al 2022 e una media di 59,1 euro spesi pro capite) e chiudono la classifica Rovigo con 3,1 milioni (+7,3% in un anno e 61 euro di media per abitante) e Belluno con 600mila euro riscossi attraverso le multe (-22% rispetto al 2022 e una spesa media per residente di 18 euro).