Dalle auto alle moto d'acqua, multe e patenti ritirate a Lazise per guida in stato di ebbrezza

Proseguono i servizi in orario notturno da parte della polizia locale di Lazise, incrementati nelle settimane di Ferragosto, per garantire la sicurezza stradale e con l’obiettivo specifico di prevenire l’incidentalità determinata dalla guida in stato di ebbrezza. È infatti il Codice della Strada che prevede appunto non possa essere superata alla guida di veicoli la soglia minima di 0,5 g/l di tasso alcolemico.

La pena prevista comprende l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, penali e accessorie, come ad esempio la sospensione della patente, il sequestro e la confisca del veicolo a seconda del valore rilevato. Per alcune categorie di conducenti, quali i ragazzi fino a 21 anni, i neopatentati da meno di tre anni con patente "B", categorie professionali di trasporto di cose o persone, vige inoltre il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche, pertanto il tasso alcolemico deve essere pari a 0,00 g/l.

Nelle ultime settimane sono state operative tre pattuglie, dalle ore 22 alle 4, le quali hanno effettuato posti di controllo di polizia stradale in tutto il territorio di Lazise, coordinate dal comandante Massimiliano Gianfriddo. Secondo quanto comunicato in una nota dalla polizia locale di Lazise, negli ultimi due fine settimana sono state ben dieci le patenti ritirate per guida in stato ebbrezza. Tutti gli accertamenti etilometrici positivi, sono risultati compresi fra 0,8 g/l e 2,08 g/l, in due casi si trattava persino di neopatentati.

L’utilizzo nei posti di blocco dei sistemi di rilevazione delle infrazioni relative alla mancata revisione dei veicoli e la mancata copertura assicurativa, chiarisce ancora la nota dlela polizia locale di Lazise, ha inoltre permesso di contestare trentacinque verbali per omessa revisione, nonché di accertare la circolazione di cinque autovetture sprovviste di valida assicurazione per la responsabilità civile. Complessivamente, dunque, sono stati elevati ottantasei verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada.

Non meno impegnativa è stata l’attività svolta a bordo del natante di servizio che, nei giorni ferragostani, ha svolto servizio nelle acque di Lazise: cinque moto d’acqua sarebbero state trovate «abusivamente ormeggiate» e, dunque, sono state rimosse. A seguito di controlli effettuati sui conducenti e sui natanti ormeggiati ed in transito nei porti di Lazise, spiega sempre la polizia locale, è stata infine contestata una «guida di moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica», nonché «una navigazione con natante sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile». I controlli proseguiranno fino alla fine della stagione turistica con un'«ulteriore intensificazione» durante la settimana della tradizionale "Festa dell’ospite".