Scattano le multe per commercianti, imprese e professionisti che non consentono di pagare tramite Pos

Arrivano le multe per chi non consente di pagare tramite carte di credito e bancomat, insomma utilizzando il Pos. In base a quanto stabilito all'art. 18 del decreto-legge 36 del 30 aprile 2022 approvato dal Consiglio dei ministri che reca quale oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr", saranno infatti vigenti da giovedì 30 giugno le disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa pari 30 euro per gli esercizi commerciali, le imprese e i professionisti che dovessero rifiutare i pagamenti con bancomat e carte di credito da parte dei clienti.

L'obbligo per gli esercenti di possedere il cosiddetto Pos, ovvero il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le carte per i pagamenti, in realtà esiste dal 2014. La novità è invece rappresentata dalla multa che diventa realtà con sei mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dal recovery plan.

La sanzione amministrativa, che di per sé è previsto sia pari a 30 euro, è stato disposto inoltre che sia aumentata del 4% sul valore della transazione per la quale sia stata eventualmente rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico. Ad esempio, se un commerciante dovesse rifiutare un pagamento tramite Pos per un prodotto o un servizio il cui valore fosse di 100 euro, si vedrà comminare una multa di 34 euro, ovvero comprensiva della maggiorazione di 4 euro.