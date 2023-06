Motoscafi e moto d'acqua sul lago di Garda a velocità eccessiva: intervento della guardia costiera, scattano le sanzioni

La guardia costiera riferisce che sono stati intercettati in acque trentine, giovedì scorso, dal battello veloce GC B98 rischierato insieme alla Motovedetta CP 605 dallo scorso mese di marzo a Nago Torbole, mentre avrebbero navigato con i loro motoscafi ad «oltre 25 nodi» in acque trentine, in violazione della Legge della Provincia Autonoma di Trento, che vieta la navigazione a motore in quella sponda lacuale. Fermati e controllati dopo un breve inseguimento, la guardia costiera spiega che «per i due diportisti sono scattate quattro sanzioni amministrative per navigare in zona interdetta e oltre il limite di velocità dei 20 nodi consentito». Subito dopo sono stati poi scortati dai guardiacoste fuori dalle acque trentine, dove hanno ripreso la regolare navigazione.

Mentre risalgono ad oggi pomeriggio, sabato 17 giugno, altre due attività repressive eseguite questa volta dalla Motovedetta CP 605, impegnata nelle acque del centro/alto lago di Garda, a carico di altri due diportisti che avrebbero navigato a «40 nodi», ovvero «il doppio della velocità consentita dalle Leggi Regionali». Il primo, spiega sempre la guardia costiera, sarebbe stato «un potente motoscafo con due persone a bordo». Questo è stato inseguito e fermato mentre si sarebbe trovato al traverso del Comune di Torri del Benaco, sponda veneta. Nel secondo caso, una moto d’acqua è stata inseguita e fermata sulla sponda bresciana all’altezza di Campione. Per entrambi i conduttori, chiarisce la nota della guardia costiera, sono state elevate le sanzioni amministrative per «violazione dei limiti di velocità di venti nodi».

Il primo bilancio delle attività di GC B98 e CP 605

Secondo quanto viene precisato dalla guardia costiera, ad oggi i due mezzi navali GC B98 e Motovedetta CP 605, rischierati in Trentino, hanno svolto nelle acque dell’alto garda «54 missioni navali percorrendo 726 miglia eseguito 5 attività di soccorso, eseguito 500 controlli in materia di sicurezza della navigazione, diporto e ambiente e redatto 15 sanzioni amministrative».

Il dispositivo operativo della guardia costiera del Lago di Garda, che da oggi rientra nella più vasta attività nazionale predisposta come ogni anno dal Comando generale del Corpo delle capitanerie sugli 8.000 chilometri di coste nazionali e appunto sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore, con l’impiego di 400 mezzi navali, 16 mezzi aerei e 3000 militari impiegati, è entrato ormai nel suo massimo sforzo operativo e «vedrà impiegati uomini e mezzi navali del corpo in attività diuturna di vigilanza per assicurare un’estate tranquilla a bagnanti e diportisti».

Sempre la guardia costiera spiega che sul Lago di Garda, i sette mezzi navali assegnati al 1°Nucleo Guardia Costiera del Lago di Garda, grazie al Protocollo d’intesa sulla sicurezza dei naviganti, rinnovato anche quest’anno dalla Direzione Marittima di Venezia, con La Comunità del Garda, la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, sono stati distribuiti in maniera equa sulle tre sponde del Lago (Salò, Lazise e Torbole) ed operano sotto il coordinamento della sala operativa della base principale della Guardia Costiera del Lago di Garda di Salò, che coordina le attività SAR (Search and Rescue, ndr) su tutto il bacino del Benaco.