False multe su auto a Veronetta, polizia locale: «Controllate prima di pagare»

False multe sui parabrezza delle auto parcheggiate a Veronetta. È questa la segnalazione giunta al comando della polizia locale di Verona. Gli agenti hanno accertato la presenza di questi finti verbali e per questo hanno diffuso delle informazioni utili per distinguere una vera sanzione da una fasulla.

I cittadini hanno riferito al comando di Via del Pontiere la presenza di un uomo che, in sostanza, si era illegittimamente sostituito alle forze dell'ordine. L'individuo aveva messo dei preavvisi di multa falsificati su veicoli in sosta nella zona di Veronetta. Questi preavvisi riportano il logo del Comune di Verona e di Amt3 per assomigliare a quelli veri e quindi indurre gli automobilisti in errore.

La polizia locale ha verificato le segnalazioni ed ha confermato che questi preavvisi di multa non sono validi e non sono stati emessi dalle autorità competenti. Gli agenti sono alla ricerca dell'uomo che li ha lasciati sui parabrezza dei veicoli, ma intanto invitano tutti gli automobilisti a prestare molta attenzione.

Quando si trovano i preavvisi di multa sul proprio veicolo, è bene adottare alcune precauzioni. Per verificarne l'autenticità occorre controllare attentamente il preavviso di multa prima di pagarlo ed assicurarsi che ci siano tutti gli elementi di sicurezza normalmente presenti sui verbali emessi dal Comune di Verona oltre al fatto che non vi siano dati scritti a mano.

Per verificare con certezza la bontà del verbale è sufficiente connettersi a questa pagina del sito del Comune di Verona ed inserire nelle caselle dedicate il numero e la data del verbale e la targa veicolo. Il portale darà la possibilità di pagare la cifra corretta ed aggiornata solo se il verbale esiste veramente. Occorre assolutamente evitare il pagamento tramite bollettini postali ovvero su conti non intestati al Comune di Verona. E in caso di dubbi, è sempre possibile rivolgersi al numero verde 800-517001 o scrivere a sanzioni.pmvr@comune.verona.it.

Se sul proprio veicolo è stato trovato un preavviso di multa falsificato, occorre segnalarlo alla polizia locale, fornendo l’originale del documento e quante più informazioni possibili sulla località e sull’orario del rinvenimento.

«Le multe vengono emesse solamente dagli organi di polizia stradale e, per i divieti di sosta, da personale di Amt3 debitamente autorizzato - ricorda infine la polizia locale di Verona - Vengono notificate secondo le procedure stabilite dalla legge e si possono effettuare pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri prestatori di servizi di pagamento o sul portale dedicato del Comune di Verona. Per ulteriori informazioni o segnalazioni, si prega di contattare la centrale operativa allo 045-8078828».