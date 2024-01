Multe per oltre 40mila euro e attività sospesa per due macellerie

I carabinieri di Cologna Veneta, con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Verona e del nucleo antisofisticazioni (Nas) di Padova, hanno sanzionato e sospeso due macellerie del centro di Cologna Veneta.

I titolari delle due attività, entrambi stranieri e residenti nella Bassa Veronese, non sono risultati in regola su diversi aspetti della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Mancava il documento di valutazione dei rischi, le condizioni igienico-sanitarie erano inadeguatezze, violate anche norme sulla videosorveglianza interna e non veniva attuata la procedura di autocontrollo haccp. Per tali violazioni, le due macellerie hanno ricevuto multe per oltre 40mila euro ed è stata anche adottata la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Inoltre, nel corso del controllo, è emerso che il titolare di una delle due macellerie si avvaleva di un lavoratore non in regola con l’assunzione.