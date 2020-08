Evoluzioni acrobatiche con la moto d'acqua sul Garda, ma senza patente: multa salata

Oltre a una lunga serie di interventi di soccorso, il personale della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato di stanza a Peschiera del Garda ha intensificato la vigilanza con le motovedette e le moto d’acqua in dotazione, sia nel basso lago di Garda che nella parte settentrionale, soprattutto in un’ottica di prevenzione e contenimento dei comportamenti illeciti. Nello specifico, in questi ultimi quindici giorni di intensa attività, sono stati contestati ben 25 verbali di contravvenzione, sia a cittadini italiani che stranieri, per violazioni del Codice della nautica da diporto e delle normative locali che disciplinano la navigazione sul lago di Garda.

In particolar modo, secondo quanto riferisce la questura scaligera, ad un ragazzo olandese che sarebbe stato intento ad effettuare evoluzioni con la moto d’acqua è stata contestata la guida senza patente e gli è stata comminata una sanzione pari a 3.672 euro. La medesima somma è stata, altresì, contestata anche ad una società tedesca che effettuava attività commerciale di locazione/noleggio senza titolo. È stata inoltre prestata assistenza in occasione di varie manifestazioni di regate veliche, soprattutto nell’alto lago, tra le quali meritano sicuramente un cenno il “54° Trofeo Gorla” che ha coinvolto circa 100 diverse unità con relativi equipaggi e i Campionati italiani di “Optimist”.

Considerata la violenza con la quale si sono scatenati questi fortunali, e visti soprattutto gli ingenti danni che hanno causato a barche rinvenute su spiagge o addirittura affondate, oltre che a cantieri nautici, la Polizia di Stato suggerisce a tutti i diportisti, ai titolari dei porti turistici e alle società che effettuano locazione o noleggio di unità da diporto, di informarsi preventivamente sulle condizioni meteo e di non uscire assolutamente qualora le stesse siano tali da mettere in pericolo o addirittura a rischio la vita e l’incolumità delle persone.