Protesta "#ioapro1501", locale veronese aperto e clienti seduti: fioccano le multe

Nella giornata di venerdì 15 gennaio 2021, nell’ambito di alcuni servizi programmati per far fronte alla protesta dei ristoratori che hanno aderito alla campagna "#ioapro", i militari della stazione dei carabinieri di Castel d’Azzano riferiscono di aver deferito un cittadino italiano per il reato di "rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale". Il controllo, secondo quanto si apprende, è stato effettuato congiuntamente alla polizia locale di Castel d’Azzano ed è scattato intorno alle ore 20 in una pizzeria in via Marconi, dove era stato segnalato «un assembramento di persone».

I carabinieri spiegano che effettivamente all’interno del locale «sono stati trovati sette avventori, appena seduti e pronti per effettuare l’ordinazione». All’invito da parte delle forze dell’ordine di interrompere il servizio, il titolare avrebbe quindi ottemperato immediatamente. Per tal motivo, spiegano i carabinieri nella loro nota, «non è stata necessaria la chiusura del locale, ma è stato sanzionato per non aver vigilato sull’osservanza delle misure anti-Covid da parte degli avventori all’interno dell’esercizio». Inoltre, spiegano sempre i carabinieri, «a tre di essi sono state elevate altrettante sanzioni, per non aver indossato i dispositivi di protezione individuale previsti e per essere usciti fuori dal Comune di residenza senza avere un valido motivo».

Tra gli avventori, uno in particolare proveniente da Cerea, secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, non avrebbe fornito volutamente un documento di identità né avrebbe declinato le proprie generalità ai militari intervenuti. Per questo motivo, i carabinieri spiegano di averlo condotto presso gli uffici della stazione carabinieri di Castel d’Azzano, per procedere alla sua identificazione, avvisando di questo anche l’autorità giudiziaria. Successivamente, l'uomo è stato quindi denunciato per il reato di "rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale".