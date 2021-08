Sant'Anna D'Alfaedo: mucca cade in un crepaccio, l'intervento dei vigili del fuoco per salvarla

Sono terminate nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 agosto, con esito positivo, le operazioni di recupero e salvataggio di una mucca adulta, finita in un dirupo in località Campostrini a Sant'Anna D'Alfaedo. L'allarme era stato dato nel pomeriggio di martedì dal proprietario, il quale aveva visto il bovino allontanarsi dall'area di pascolo. L'animale, dopo una caduta da circa sette metri era rimasto incastrato in un anfratto del canalone.

I vigili del fuoco spiegao di essersi recati sul posto e, raggiunto l'animale, non hanno potuto fare altro che pianificare l'intervento per la mattina di ieri, dato che occorrevano diverse ore di lavoro per liberare l'area dalla vegetazione e permettere all'elicottero di recuperare il bovino. Mercoledì alle ore 6, alcune squadre dei vigili del fuoco di Verona e Bardolino si sono recate sul posto per creare una radura intorno al crepaccio e permettere al nucleo elicotteri dei pompieri, giunto da Torino intorno alle 15, di calare un soccorritore per vincolare il bovino, precedentemente sedato, e trarlo così in salvo.

Portato in zona di pascolo l'animale è stato affidato alle cure del veterinario. Le operazioni si sono concluse alle ore 18.50.