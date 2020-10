In mountain bike con il figlio, cade e si ferisce alla testa: 58enne in ospedale

Insieme al figlio, stava percorrendo in mountain bike una strada sterrata nella zona di Albisano, quando ha perso il controllo della bici finendo a terra e riportando un taglio alla testa.

Erano circa le 16.40 di sabato quando l'elicottero di Verona Emergenza è decollato per andare in aiuto di F.R., di 58 anni. Individuato il luogo dell'incidente, con un verricello di una quindicina di metri, è stato calato il tecnico di elisoccorso, che ha verificato le condizioni dell'uomo: l'infortunato è stato quindi issato a bordo e trasportato all'ospedale di Peschiera, prima che il Soccorso Alpino scaligero potesse arrivare a dare il proprio supporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.