Scooterista ferito dopo l'incidente nel sottopasso di via Dal Cero, la polizia: «Lì è vietata la circolazione alle moto»

«È stato ferito in modo serio lo scooterista che ieri sera verso le 22 è stato coinvolto in un incidente mentre percorreva il sottopasso che da Porta Nuova arriva a Porta Palio». Lo rende noto la polizia locale di Verona che poi spiega: «L’uomo, un 64enne, è venuto a contatto laterale con una Bmw all’interno del sottopasso».

Secondo quanto comunicato dalla polizia in una nota, «l’automobilista è risultato negativo all’alcoltest e la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione». In merito al sinistro, infine, la polizia locale ha ricordato che «i sottopassi sono severamente vietati ai motociclisti come segnalato da appositi cartelli».

Cartello divieto moto sottopasso viale Dal Cero