«Ci ha lasciati Walter». Verona dice addio allo storico proprietario della gelateria Pampanin

«Ci ha lasciati Walter, compagno di vita e padre straordinario. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che con Jacopo e tantissimi amici stiamo provando in questo momento. Ti ricorderemo sempre per la passione che mettevi nel lavoro e la gentilezza con cui trattavi tutti.

Lasci un vuoto incolmabile, ma sarai sempre con tutti noi.

Ciao Walter».

Questo l'annuncio affidato ai social network dalla moglie Gabriella e dal figlio Jacopo, che danno la triste notizia della morte di Walter Pampanin, storico proprietario della gelateria situata a due passi da Ponte Garibaldi, ceduta solamente nel febbraio 2020 dopo oltre 50 anni di attività, per godersi finalmente la meritata pensione.

Le gelateria Pampanin è stata un punto di riferimento per i veronesi a partire già dal dopoguerra, quando il padre di Walter aveva inaugurato il chioschetto che sarebbe poi diventato una delle attività più longeve del capoluogo scaligero.

Il funerale sarà mercoledì 19 alle ore 11 al Duomo di Verona.