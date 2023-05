«Ci ha lasciati il cantore dell'Hellas», a 92 anni si è spento Valentino Fioravanti

C'è chi lo ricorda per la sua professionalità, chi per l'epopea da lui raccontata e chi per i soprannomi che dava. «A lui devo il soprannome di Singer, cucitore di gioco», ha scritto su Facebook Luigi Sacchetti, ex calciatore e campione d'Italia con l'Hellas Verona nel 1985. È venuto a mancare oggi, 18 maggio, a 92 anni Valentino Fioravanti, giornalista sportivo che ricoprì anche il ruolo di caposervizio al quotidiano L'Arena.

Ottimo cronista, il nome di Fioravanti è legato a quello dell'Hellas Verona ed in particolare alla stagione del tricolore vinto dai gialloblù. Ed il club, oggi, non poteva che unirsi al dolore della famiglia per la scomparsa. «Grande professionista del giornalismo sportivo veronese e a lungo cantore delle gesta dell'Hellas», così Fioravanti è stato descritto in un tweet del club gialloblù. «Indimenticabili gli iconici soprannomi assegnati a tanti protagonisti della nostra storia, che hanno contribuito alla fede e alla passione di generazioni di veronesi», ha aggiunto l'Hellas Verona.

E un ricordo su Fioravanti è stato diffuso anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «La sua penna ha raccontato e commentato tanti momenti dello sport veneto e ha contribuito a dare un alone di leggenda alla conquista dello scudetto da parte dell’Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli nel 1985. Verona e il Veneto con lui perdono un testimone importante e un cronista che sapeva guardare oltre l'evento sportivo. Le cronache di Fioravanti restano a sottolineare la grandezza di tanti campioni ma anche quella del cronista».