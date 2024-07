Si ribalta con il trattore e rimane incastrato, morto agricoltore

Ha perso la vita l'agricoltore rimasto incastrato sotto il trattore oggi pomeriggio, 1 luglio, a Lavagno.

L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 12.30 in Via Turano 14 e sul posto i carabinieri stanno indagando sulle dinamiche che hanno portato al ribaltamento del mezzo agricolo. Un ribaltamento risultato fatale per la vittima, che è stata liberata dai vigili del fuoco, e che è morta sul posto. I soccorritori del 118 hanno inviato un'auto medica, ma il personale ha potuto soltanto confermare il decesso dell'uomo.