Morto a 61 anni dopo essere finito nel fosso con il trattore: dinamica da chiarire

Sono ancora da chiarire le cause dell'ennesimo incidente in agricoltura, che nella mattinata di mercoledì è costato la vita a Tiziano Barollo, di 61 anni.

L'uomo, residente nel Comune di Zevio, stava verosimilmente facendo ritorno a casa dopo aver tagliato l'erba nel suo frutteto situato a Palù, ma lungo il rettilineo di via Belledone si è rovesciato con il trattore nel fossato che costeggia la strada intorno alle ore 9: il mezzo non avrebbe schiacciato l'agricoltore, che sarebbe morto per annegamento. A lanciare l'allarme sono state alcune persone che risiedono poco lontano e sul posto sono così arrivati vigili del fuoco con due mezzi e il personale del 118, ma per l'agricoltore non c'era già più niente da fare.

Tecnici Spisal e polizia stradale di Verona sono arrivati sul posto per svolgere gli accertamenti del caso, utili a comprendere la dinamica dell'accaduto. Forse Barollo si è avvicinato troppo all'argine con il trattore che montava un trinciaerba che potrebbe averlo sbilanciato o forse un malore gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, di certo al momento sembra esserci solo il fatto che non risultano coinvolti altri veicoli nel tragico episodio.