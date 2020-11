Perde l'equilibrio e cade da tre metri d'altezza, morto operaio a Bardolino

Un 58enne di origini marocchine è morto sul lavoro ieri, 4 novembre, a Bardolino. L'incidente è avvenuto verso le 16, nel cantiere di costruzione di un capannone, in Strada Campazzi. Il decesso è stato provocato dai traumi per una caduta avvenuta da un'altezza di circa tre metri, come riferito dagli accertatori dello Spisal, giunti sul posto insieme ai carabinieri ed al personale del 118. I sanitari dell'ambulanza e dell'elisoccorso non hanno potuto far nulla per salvare l'operaio, il quale è morto sul colpo.

Una prima ricostruzione della caduta attribuisce la causa ad un movimento avventato dello stesso 58enne, il quale si trovava nel cestello di una gru per indirizzare lo spostamento di una trave. L'uomo, durante l'operazione, sarebbe uscito dal cestello senza indossare l'imbragatura e perdendo l'equilibrio è caduto.