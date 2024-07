Fatale incidente sul lavoro, muore per una caduta dall'alto

Ha avuto un esito mortale l'incidente sul lavoro capitato oggi pomeriggio, 3 luglio, a Negrar di Valpolicella. In seguito ad una caduta dall'alto un uomo di 74 anni ha perso la vita intorno alle 17.30 in Via Ca' Bertoldi.

Il decesso è stato confermato dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica.

Sull'episodio e sulle sue cause indagano i carabinieri, ma pare che l'uomo fosse impegnato nello spostamento di alcuni materiali quando è avvenuta la caduta.