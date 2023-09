Concluse le ricerche sul Garda, trovato senza vita sub 39enne scomparso

Questa mattina, 3 settembre, è stato ritrovato senza vita dai Volontari del Garda il corpo del sub 39enne altoatesino di cui si erano perse le tracce dallo scorso 31 agosto. Le ricerche dell'uomo, nelle giornate di venerdì e sabato scorsi, non avevano dato alcun esito. Soltanto la sua auto era stata rintracciata in un camping di Brenzone. Ed essendo l'uomo allontanatosi da casa con l'equipaggiamento per l'immersione, è stata attivata la ricerca nelle acque del Lago di Garda, dove intorno alle 11 di oggi a meno di 200 metri dalla costa di Brenzone il cadavere è stato ritrovato.

Le operazioni che si sono concluse stamane con il ritrovamento del 39enne sono state coordinate dalla guardia costiera gardesana e dalla prefettura scaligera. L'auto è stata rinvenuta a Brenzone dai carabinieri di Malcesine, grazie ai segnali lasciati dal cellulare dell'uomo. Di lui, però, nessuna traccia.

Il sub si sarebbe immerso nelle acque di Brenzone e da lì si sono estese le ricerche sia in superfice, con gli elicotteri, e sia in profondità con i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sono state impegnate nelle operazioni anche motovedette e unità navali della guardia costiera, oltre alle strumentazioni per le ricerche in profondità in dotazione ai Volontari del Garda. Un dispiegamento di forze che, dopo due giorni, ha portato questa mattina al ritrovamento dell'uomo residente nella provincia di Bolzano.

I sommozzatori che hanno trovato il corpo, lo hanno fatto riemergere e lo hanno posizionato a bordo di un'imbarcazione che lo ha trasferito nel porto di Cassone. I carabinieri di Malcesine dovranno ora ricostruire la dinamica del decesso.