Provano a svegliarlo senza avere successo: 27enne muore nel sonno

Un drammatico destino si è abbattuto su una famiglia di Pressana, che domenica mattina ha dovuto affrontare la morte del figlio di soli 27 anni. Diego Romito, studente universitario, è stato trovato privo di vita a letto dalla madre.

Quella mattina la donna si era recata nella stanza del figlio per svegliarlo ma senza riuscirci, facendo così la drammatica scoperta. Lanciata l'allerta, si sono precipitati nell'abitazione i soccorritori del 118, che purtroppo hanno solamente potuto constatare il decesso, oltre ai carabinieri di Cologna Veneta, i quali hanno escluso che la morte fosse riconducibile a traumi o intossicazioni. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale di Borgo Roma dove è stata ispezionata.

Appassionato di meccanica, il 27enne la sera precedente sarebbe andato a dormire con un lieve mal di testa, niente però che potesse far pensare ad un tragedia di questo tipo: stroncato da una morte cardiaca improvvisa, che potrebbe avere origine in una malformazione congenita non rilevata, il giovane ha lasciato nel dolore mamma e papà, attorno ai quali si stringono parenti e amici.