Morto schiacciato dal trattore mentre taglia l'erba: «Inaccettabili tragedie sul lavoro»

Stava sfalciando l'erba con il trattore sul terrazzamento situato in via Turano, a Lavagno, quando è rimasto fatalmente schiacciato dal mezzo agricolo. Si chiamava Gualtiero Biasioni, 76 anni, l'uomo deceduto nel pomeriggio di lunedì, non lontano dal confine con Mezzane di Sotto.

Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari dell'anziano, preoccupati nel non vederlo rientrare a casa. Sul posto si è quindi diretto il personale del 118 e dei vigili del fuoco, ma per il 76enne era già troppo tardi.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di San Martino Buon Albergo e i tecnici Spisal, per effettuare rilievi ed accertamenti.

«Ancora una volta un agricoltore ha perso la vita sul lavoro dopo essersi ribaltato con il trattore, al confine tra Lavagno e Mezzane di Sotto, nel Veronese e, nella stessa giornata, un operaio è morto in provincia di Ragusa, rimasto schiacciato da un mezzo meccanico all'interno di un'azienda vinicola. Il sindacato UGL esprime cordoglio alle famiglie delle vittime in questa drammatica giornata. Siamo di fronte alle ennesime e inaccettabili tragedie sul lavoro, non tollerabili in un Paese avanzato come il nostro. È necessario sanzionare chi non rispetta le regole, oltre a investire nella formazione e nell’addestramento fin dalla scuola». È questo il commento di Paolo Capone, segretario generale UGL, in merito alle ultime tragedie sul lavoro.