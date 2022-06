Si lancia in mare per salvare 4 bambini: 82enne veronese muore stroncato da un malore

Un atto di puro eroismo è costato la vita ad un turista veronese di 82 anni in vacanza nel Ravennate: si tratta dell'ex assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nogara Bruno Padovani.

Come riferiscono i colleghi di RavennaToday, il tutto si è verificato intorno alle ore 19 di lunedì, all'altezza della spiaggia libera di via Botticelli a Lido Adriano, dove i 4 bambini di due famiglie di origine maghrebina, tre femmine ed un maschio di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, hanno iniziato ad annaspare mentre si trovavano in mare, a causa delle onde e della corrente. Vari bagnanti a quel punto si sarebbero accorti della situazione pericolosra e si sono tuffati per trarli in salvo.

Tra questi anche Padovani, originario di Nogara che si trovava in villeggiatura con la figlia, ma una volta giunto sul bagnasciuga è stato colto da un malore, probabilmente causato dal grande sforzo fisico sostenuto per trarre in salvo quelle giovani vite. Nello stesso frangente pure un altro anziano, della provincia di Bergamo, anche lui tuffatosi in acqua per aiutare i giovani, ha accusato dei problemi fisici dopo il repentino intervento.

Il grande gesto del gruppo di bagnanti ha permesso di salvare la vita di tutti i bambini coinvolti, che hanno potuto così riabbracciare i genitori.

Sulla spiaggia di Lido Adriano nel frattempo sono accorsi gli operatori del 118, con automedica, due ambulanze ed elicottero, per salvare l'82enne colto dal malore, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Sul luogo della tragedia erano presenti anche gli uomini della Capitaneria di porto, intervenuti con una motovedetta per soccorrere i bambini, la polizia locale e i vigili del fuoco giunti con i sommozzatori e una squadra da Ravenna.