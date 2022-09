Si è spento a 75 anni Mario Giulio Schinaia, ex procuratore capo di Verona

Nella notte tra domenica e lunedì è morto a Verona Mario Giulio Schinaia, che fu procuratore della Repubblica nel capoluogo scaligero dal 2008 al 2016.

Schinaia, nato a Barletta nel 1947, aveva 75 anni e da tempo si trovava in precarie condizioni di salute.

Dopo essere entrato in magistratura, arrivò a Verona nel 1975 e si occupò di diverse indagini finite alla ribalta delle cronache, come quella che portò all'arresto di Pietro Maso e dei suoi complici nel '91 o quella del drammatico incidente dell'Antonov del 13 dicembre 1995, oltre a quella dell'aggressione che portò alla morte di Nicola Tommasoli. Schinaia si occupò anche di investigazioni "scomode" come quella di Cava Speziala e Parentopoli.

Schinaia concluse la sua carriera nell'agosto del 2016 e venne sostituito da Angela Barbaglio.

«Apprendo con grande dolore della scomparsa del dottor Mario Giulio Schinaia, a lungo Procuratore Capo a Verona. Conoscevo profondamente il dottor Schinaia, un magistrato con la schiena diritta, una persona perbene ed equilibrata, un vero uomo delle istituzioni. Un pensiero affettuoso ai famigliari», questo il commento affidato ai social dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi.

Anche l'attuale primo cittadino di Verona, Damiano Tommasi, ha espresso tutta la sua vicinanza e quella della comunità veronese alla famiglia del dottor Schinaia, «protagonista di grande rilievo di una lunga stagione giudiziaria».

«Una persona profondamente onesta e corretta, che con il suo operato ha lasciato un segno tangibile nel nostro territorio e nel mondo della giustizia. Questo è il nostro ricordo dell'ex Procuratore Mario Giulio Schinaia. È stato in prima linea durante alcune delle situazioni più complicate che ha attraversato la nostra città, fra cui l'omicidio di Nicola Tommasoli, guidando le delicate indagini con fermezza e serietà. L'auspicio è che Verona ne ricorderà in modo adeguato la figura e il ruolo», recita la nota diffusa da Traguardi.