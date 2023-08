Precipita dal tetto di un capannone mentre lavora e perde la vita

Si allunga la striscia di morti sul lavoro in provincia di Verona.

Stando a quanto appreso, un uomo stava lavorando sul tetto di un capannone situato in via Pitagora, a Castelnuovo del Garda, quando sarebbe precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 metri intorno alle ore 13, per cause ancora da appurare.

Lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente si sono diretti i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma le conseguenze della caduta si sono rivelate troppo gravi e l'operaio è deceduto prima del ricovero.

Sul posto anche i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti