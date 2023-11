Il mondo delle cucine veronesi perde il suo "re", si è spento Piero Centomo

È morto ieri, 12 novembre, dopo pochi giorni di ricovero in ospedale, Piero Centomo. Imprenditore veronese, classe 1953, lo scorso 1 marzo aveva compiuto 70 anni, venendo sempre identificato come il "re delle cucine" della provincia scaligera.

Partito da una piccola falegnameria da lui fondata a Ca' degli Oppi, Piero Centomo ha ampliato la sua attività insieme ai fratelli, aprendo diversi punti vendita in provincia, tra cui il più grande è il mobilificio che porta il suo nome in Via Leonardo da Vinci a Zevio.

Un'attività quella degli Arredamenti Centomo che lo stesso imprenditore aveva promosso attraverso simpatiche campagne di comunicazione a livello locale. Piero Centomo era infatti conosciuto anche come testimonial della sua azienda, portata avanti grazie al sostegno della moglie Beatrice e dai figli Massimiliano, Isabella e Luca.

Il funerale di Piero Centomo sarà celebrato mercoledì 15 novembre alle 15 nella chiesa di Ca' degli Oppi, la frazione di Oppeano dove ha sempre vissuto, contribuendo anche ad animare la vita del paese, soprattutto nell'ambito calcistico.