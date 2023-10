Ricoverato dopo un incidente sul lavoro, il 20enne è deceduto pochi giorni dopo a Borgo Trento

Il 27 settembre, a Sona, era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, il giovane purtroppo è deceduto martedì 3 ottobre a causa delle gravi conseguenze riportate.

Si sono celebrati nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre, nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie di piazza Dante a Rondissone (TO), i funerali di Carlos Barletta, 20enne residente a Mazzé e dipendente della ditta Mi-To di Bornasco (PV).

Come spiegano i colleghi di TorinoToday, il giovane stava stava manovrando un carrello elevatore per smantellare un impianto elettrico in uno stabilimento, di cui era in corso la conversione in attività commerciale, ed è rimasto schiacciato contro il soffitto. Già dall'inizio le condizioni del 20enne sono apparse molto gravi: soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è deceduto sei giorni dopo nonostante le cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Villafranca e i tecnici Spisal per gli accertamenti del caso.

Carlos viveva con i genitori e i fratelli. L'istituto Martinetti di Caluso, che frequentava prima di iniziare a lavorare, venerdì ha tenuto un minuto di silenzio in suo ricordo. «Ricordiamo con affetto il ragazzo generoso e disponibile che ha condiviso con noi una piccola parte del suo percorso di vita e siamo vicini alla sofferenza della sua famiglia», ha scritto la scuola. Barletta era conosciuto anche come sportivo: aveva praticato a lungo atletica nelle società sportive della zona ed era un appassionato delle gare di velocità (60, 100 e 200 metri piani).