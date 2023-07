Colpito da una carrucola caduta dall'alto in cantiere, muore operaio di 59 anni

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in provincia di Verona, «che si poteva e si doveva evitare». A darne notizia sono Fiom e Cgil di Verona, i quali spiegano che nella giornata di lunedì 17 luglio, un altro lavoratore è morto durante lo svolgimento delle sue mansioni: «Siamo stanchi di dover continuare ad ascoltare il solito refrain “È stata una tragica fatalità”. Non esistono fatalità a nostro avviso, ma unicamente responsabilità da accertare», tuonano i sindacati.

Nella nota diffusa, le sigle sindacali spiegano che l'episodio si è verificato a Badia Calavena, intorno alle ore 17, ed è costato la vita a Iurie Svitchii, operaio di 59 anni dell’azienda Sensi srl, in quel momento impegnato in un cantiere Enel. «Per quanto ha riferito la Direzione aziendale in un incontro avvenuto stamattina - spiegano i sindacati -, il lavoratore è stato colpito dalla caduta dall’alto di una carrucola a causa di un cedimento strutturale di un anello di ancoraggio.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento anche da parte delle autorità preposte, uscite immediatamente sul posto».

«Come Fiom e Cgil di Verona, unitamente alle Rsu aziendali, denunciamo che i nostri RLS non sono stati coinvolti e informati tempestivamente né dalla proprietà né tanto meno dalle Autorità competenti intervenute, ma abbiamo ricevuto le prime vaghe informazioni unicamente all’incontro di stamane. Sempre più spesso nelle aziende in appalto e subappalto si verificano incidenti dovuti a ritmi di lavoro elevati e a procedure di sicurezza non rispettate. Metodologie di lavoro a obiettivi che danno corso a comportamenti inappropriati, che vanno rivisti e corretti in quanto inevitabilmente causano situazioni di pericolo.» dichiarano Martino Braccioforte, segretario generale della Fiom Cgil di Verona e Francesca Tornieri, segretaria generale della Camera del Lavoro Cgil Verona, e continuano «La problematica della sicurezza deve essere centrale nella pianificazione di qualsiasi cantiere. Nei prossimi giorni effettueremo delle assemblee presso le unità produttive di Trento e Verona della Ditta Sensi srl, per discutere insieme di sicurezza e decidere le iniziative di mobilitazione sindacale da effettuare nelle prossime settimane insieme ai lavoratori, per chiedere all’azienda maggiori garanzie, la sicurezza nei cantieri è il primo obiettivo da raggiungere. Contestualmente ci costituiremo Parte Civile per far emergere le reali responsabilità durante l’iter processuale».