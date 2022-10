Morto in ospedale sub di 55 anni, si era sentito male durante un'immersione nel Garda

È deceduto in ospedale nella notte di sabato, 22 ottobre, il sub di 55 anni che si era sentito male durante un'immersione nel Lago di Garda. L'uomo si chiamava Nicola Persico, era originario di Salerno ma da tempo si era trasferito a Brescia. La magistratura non ha ritenuto necessaria l'autopsia ed ha dato il via libera per il funerale, come riportato da Brescia Today. Nicola Persico potrà quindi essere pianto dalla moglie, dal figlio, dalla sorella e da chi lo ha conosciuto e gli voleva bene.

Il 55enne si era immerso insieme ad alcuni amici al largo di Gardone Riviera, sul litorale bresciano del lago. Ed è stato durante l'emersione che il sub ha avuto un malore, forse a causa di un'embolia polmonare. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi compagni di immersione, che lo hanno portato a riva ed hanno chiamato il 118. Nicola Persico è stato rianimato sul posto dal personale sanitario, che lo ha poi caricato sull'elicottero diretto all'ospedale Civile di Brescia. In ospedale, però, il 55enne è deceduto dopo qualche ora dal ricovero.

«Sono colpito e addolorato per la scomparsa di Nicola Persico - ha scritto sui social network il giornalista salernitano Gabriele Bojano, ricordando l'amico - Stavolta la sua grande passione lo ha tradito e non c'è stato niente da fare. Stringo in un forte abbraccio la sorella Alessandra, la moglie e il figlio. Nicola mi riporta ai miei anni più felici, quelli della spensieratezza adolescenziale. Che bella persona, Nicola: era buono, di una bontà non di facciata, altruista e sempre sorridente».