Malore in mountain bike ferma il cuore di Niccolò Adami, 37enne di Custoza

Ieri, 16 luglio, Sommacampagna è stata attraversata dal dolore per l'improvvisa morte del 37enne Niccolò Adami. Il giovane uomo si è spento mentre pedalava sulla sua mountain bike in compagnia di un'amico sulle alture gardesane tre le province di Brescia e Trento.

Adami, classe '84 di Custoza, stava percorrendo il sentiero tra Vesio e Passo Nota, sopra l'abitato bresciano di Tremosine. Come scritto su Brescia Today, erano circa le 13 di ieri quando l'amico del 37enne veronese si è accorto di essere rimasto solo durante la salita. Preoccupato, il ciclista è tornato indietro ed ha trovato Niccolò Adami esanime a terra.

Allertati, gli operatori del 118 hanno raggiunto il 37enne ed il suo amico con l'eliambulanza, mentre delle squadre del soccorso alpino sopraggiungevano via terra. Ma per Niccolò Adami non c'era già più nulla da fare. I tentativi di rianimazione non hanno fatto ripartire il cuore del veronese, dichiarato infine deceduto.

Sul corpo di Niccolò Adami non sarà eseguita alcuna autopsia, dato che medici e carabinieri di Salò concordano sull'origine naturale del decesso. Il 37enne è quasi sicuramente morto per un infarto ed il suo corpo è stato reso ai familiari per il funerale.