Travolto da un masso all'ingresso della Grotta dell'Orso: muore giovane veronese di 20 anni

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Velo Veronese nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, a seguito di un incidente che si è verificato all'ingresso della cosiddetta "Grotta dell'Orso" poco dopo le ore 17. Secondo le prime informazioni disponibili, purtroppo, avrebbe perso la vita un giovane di soli 20 anni.

In base a quanto riportato dai militari dell'Arma della stazione di Roverè Veronese, parrebbe che il giovane sia stato accidentalmente schiacciato da un masso al quale si sarebbe in precedenza aggrappato e che, cadendo, lo avrebbe così travolto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un elicottero proveniente da Trento e l'ambulanza, oltre al Soccorso alpino e ai carabinieri per i rilievi dell'accaduto.

Purtroppo per il giovane, classe 2000 e residente nel Comune veronese di Buttapietra, non vi è però stato nulla da fare e i presenti hanno potuto soltanto accertarne l'avvenuto decesso. La salma del ragazzo è stata quindi affidata ai familiari su disposizione del Pm di turno.